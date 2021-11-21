Maç sonrası neler söylediler?

Fenerbahçe, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira, maçın ardından beIN SPORTS mikrofonlarına konuştu.

Çok zor bir maç olduğunu dile getiren Pereira, "Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Pereira sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut, bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı. Bugün geriden geldik ve 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Umarım taraftarlarımız takımla gurur duyuyorlardır. Aynı şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok fazla maç var, hedefimiz şampiyonluk, diğer takımlar da puan kaybedecektir. Biz de puan kaybedebiliriz ama bu şekilde birlik olarak şampiyon olabiliriz. Aile olarak bazen acı çekmeniz gerekir ama bugün mutlu olmamız gereken bir gün. Bu şekilde devam edip, savaşmak istiyoruz."

Fatih Terim'in kırmızı kart görmesi sebebiyle sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Necati Ateş, maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

Hakem yönetimiyle ilgili sert açıklamalarda bulunan Ateş, şöyle konuştu:

"Maça iyi başladık, öne de geçtik. Skoru ilk yarıda daha farklı yere getirebilirdik ama maalesef yediğimiz bir golle... Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... O da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme. Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi. Canımız yanıyor. Canımız yandığında da sesimiz çıkıyor, sonra maçı değil bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene Mostafa'ya aynı pozisyonda kırmızı kart verdi, aynı hakem. Bize bunları yaşatamazlar, Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Gözünün önünde oluyor, biz de cephede görüyoruz her şeyi. 1. golde de bana göre %100 faul var. Kerem'in pozisyonunda çağırmıyorsan, Diagne'nin pozisyonunda golü vereceksin."

Ateş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Kırmızı kart gördükleri pozisyonda avantaj bizde, Diagne aldı gidiyor, yüksek ihtimalle penaltı. Avantajı oynatsana bize. Bilmedikleri için okuyamıyorlar bazı noktaları.Biz Galatasaray'ız ayağa kalkarız, tekrar yarışa dahil oluruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzde çok önemli bir Avrupa Ligi maçı var, o yüzden üstünde durmayacağız"