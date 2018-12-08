Maçta 4 gol çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki kayıplarına bir yenisini daha ekledi. Ç. Rizespor kaşısında 2-0'ı bulan Galatasaray, son 2 iç saha maçında olduğu gibi üstünlüğünü koruyamadı ve yine 1 puanla yetindi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan galatasaray, Gary Rodrigues'in getirdiği toplar ve baskıyla pozisyonlar buldu. Ancak ilk bölümde bunları değerlendiremedi. Özellikle Gökhan önemli kurtarışlara imza attı.

Sarı kırmızılılar aradığı golü, 40. dakikada buldu. Rodrigues'in ceza sahası dışı sol çaprazda kurtarmak istediği top rakibininin müdahalesiyle ceza sahası içi sol çaprazdaki Selçuk İnan'a geldi. Tecrübeli oyuncu, pasını yerden Onyekuru'ya çıkardı. Nijeryalı futbolcunun altıpas gerisinde topukla kaleye göndermek istediği top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Rodrigues, penaltı noktası üzerinde sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen hakem Ali Palabıyık gol kararı verdi. Rodrigues böylece ligdeki kasımpaşa maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı kırmızılılar, 58. dakikada farkı kiye çıkardı. Nagatomo'nun ortasında iyi yükselen Eren Derdiyok farkı ikiye çıkaran isim oldu. Son haftaların eleştirilen ismi olan Eren Derdiyok, Bursa maçından bu yana ilk kez gol atmayı başardı.

2-0'dan sonra çok net fırsatları harcayan Galatasaray, 66. dakikada golü kalesinde gördü. Samudio'nun ortasında Muriç indirdi, Aminu sert bir vuruşla farkı bire indirdi. Aminu böylece takımının son 5 golüne direkt katkı yapmış oldu.

Konuk takım 80. dakikada Samudio skora dengeyi getiren golü attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasara sahasında üstüste 4. beraberliğini aldı ve puan kayıplarına bir yenisini ekledi. Son 3 maçta sadece 2 puan alan Galatasaray, haftayı 25 puanla tamamladı. Rizespor ise 11 puanda.