Maçtan tek gol çıktı..Özet görüntü için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de 2000. maçına çıkan Beşiktaş, Göztepe'yi 2. yarıdaki golcüsü Burak ile geçti ve üst üste 2. galibiyetini elde ederek yoluna devam etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe maçına geçen haftaya göre 2 değişiklikle başladı. Güneş, Atiker Konyaspor karşısında savunmanın göbeğinde görev verdiği Necip Uysal ile orta sahanın sağında oynayan Jeremain Lens'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine Shinji Kagawa ile Dorukhan Toköz'ü oynattı.

Maça Beşiktaş, sahasındaki son mücadelelerin tersine durgun başladı. Topa sahip olmasına rağmen tehlike yaratmaktan uzak bir tablo çizen siyah beyazlılar, kalesinde ise Göztepe'nin hızlı çıkışları sonrası tehlikeler yaşadı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ama Beşiktaş 2. yarıya golle başladı. 2. yarının henüz 30. saniyesinde Ljajic'in pasında Quaresma nefis bir orta yaptı, Burak Yılmaz ceza sahasının içinde topa iyi yükseldi ve topu filelerle buluşturdu. Burak Yılmaz attığı bu golle devre arasında transfer olduğu Beşiktaş forması altında 6. golüne imza atmış oldu. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma da Burak Yılmaz'ın attığı golde yaptığı asistle Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta oynadığı 50 Süper Lig maçında 23 asistle en fazla asist yapan isim oldu.

Kalan bölümde Beşiktaş kontrolü bırakmadı ama bulduğu pozisyonları da değerlendiremedi.

Maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, sahasında üst üste 2. galibiyetini alarak 47 puana yükseldi, Göztepe ise 27 puanda ve tehlike bölgesinde kaldı.

Maçın Özet Görüntüsü