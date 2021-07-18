Gazimağusa’da Maraş bölgesinde “Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu” düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül törenine katıldı.

KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından Maraş sahilinde yer alan Millet Bahçesi’nde iki kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen maratona 72 sporcu katıldı.

Küçüklerin 1500 ve büyüklerin de 3 bin metrede yarıştığı yarışmanın ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve diğer yetkililer katıldı.

YEŞİLYURT

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun Maraş’ta gerçekleşmesine katkı koyan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Yeşilyurt, Cumhurbaşkanı Tatar’a da spora desteklerinden ötürü teşekkür ederek, spora daha çok destek istedi, bu sayede daha fazla sporcunun uluslararası etkinliklere katılma şansı yakalayacağına inanç belirtti.

Bundan sonraki hedeflerinin yarışmayı uluslararası hale getirmek olduğunu ifade eden Yeşilyurt, törende, Türkiye şampiyonasına katılmayı başaran 8 sporcuyu da tanıttı.

ARIKLI

Spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, Kıbrıs Türk gençliğinin önündeki engeller izolasyonlar kaldırıldığında ne kadar başarılı olabileceğini gösterdiğini işaret etti.

Arıklı, görevlerinin sporun gelişmesi ve ambargoların kaldırılması için çalışmak olduğunu ifade ederek, izolasyonların kaldırılması konusunda Kosova modelinin en büyük örnek olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere ülkeye geleceğini ifade eden Arıklı, gereken saygı ve misafirperverliği göstereceklerini belirtti.

Arıklı, bunun siyasi bir mesele değil milli mesele olduğunu ve gereken birlik beraberliğin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, Maraş’ta güzel bir ortamda düzenlenen yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, ortaya koydukları iki egemen eşit devlet tezi yanında ezber bozan politikalar sayesinde bugün burada bu güzel etkinliğin düzenlenebildiğine işaret etti.

Saner, Kıbrıs’ın belki de en güzel sahili Maraş sahilini artık herkesin ziyaret edebildiğini, bunu ezber bozan siyaset sayesinde yaptıklarını kaydetti.

20 Temmuz’un 47. yılını kutladıklarını ve ülkeye gelecek tüm konuklara en iyi misafirperverliği göstereceklerini ve gönül dostlarını en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Saner, dereceye giren yarışmacıları kutladı, katılan tüm sporcuları başarılı gördüğünü söyledi.

Türkiye’de şampiyonaya katılacak sporcuları da kutlayan Saner, izolasyonların insanlık dışı olduğunu ifade etti, Hükümet olarak spor branşlarının gelişmesi için her zaman sporun yanında olduklarını kaydetti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, güzel bir günde, Maraş’ın güzel sahilinde düzenlenen etkinliğe katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Maraş’ın 46 yıl sonra insanlığa hizmet etmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Tatar, sporun, kardeşlik ve dayanışmanın çok önemli olduğunu, izolasyonların gençlere ve bir halka en büyük haksızlık olduğunu vurguladı.

Her platformda bu haksızlığı dile getirdiklerini ifade eden Tatar, “Önemli olan yılmamak, pes etmemek. Çünkü en doğal insan hakkımızı istiyoruz” dedi.

Ada ülkesi olarak yüzme etkinliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

“Devletimizin ve bütün bu bize verilen imkanların değerini bilelim” diyen Tatar, başarılı sporcuların devleti temsil etmede önemli olduğunu işaret etti.

Tatar, 20 Temmuz dolayısıyla Taşucu’ndan KKTC’ye yüzmeye başlayan sporculara da başarılar diledi.

Konuşmaların ardından ödüller verildi.

Genel klasmanda kadınlar 3 bin metrede birinci Özgül Çetin, ikinci Nermin Ulaç, üçüncü Berçin Baydar, erkeklerde birinci Doğukan Ulaç, ikinci Emre Ersoy, üçüncü Sarp İşçi oldu.