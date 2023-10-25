Maraton, Yarı Maraton ve Yol Koşuları ile ilgili toplantı düzenlendi

“Maraton, Yarı Maraton ve Yol Koşuları” ile ilgili ‘Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi. Lefkoşa’da Atatürk Stadyumu, Kamp Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya belediyeler tarafından yetkilendirilen, organizasyonlarda aktif görev alan veya alacak olan personel, organizasyonları düzenleyen organizatörler ve yetkililer katıldı.

Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Cevdet Tınazcı, düzenlenecek olan organizasyonların kriterleri ve yarışların dünya standartlarında yapılması için gerekli parkur düzenlenmesi hakkında bilgi verdi.

Yarışma öncesi düzenlenecek sözleşme, organizasyona davet edilecek sporcu sayısı, yarışmanın ödül statüsü, kayıt ücreti, hakem ücretleri ve bir sonraki senenin yarışma takviminin oluşturulması gibi konuları toplantıda değerlendirildi.

Maraton, Yarı Maraton ve Yol Koşuları ile ilgili ‘Bilgilendirme ve Değerlendirme’ toplantısına federasyon başkanı Ferhat Sakallı, genel sekreter Derya Atamer ve yönetim kurulu üyesi Cem Dağdelen’de hazır bulundu.

Sakallı: Tüm organizasyonların daha yüksek standartlarda yapılmasını sağlayacak

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı yaptığı konuşmadan “Halkın ve çocukların sporla tanışmasına katkı koyan yol koşusu ve maraton organizasyonlarına büyük önem gösteriyoruz. 2023 yılında düzenlenen organizasyonlar ile ilgili değerlendirmemizi ve 2024 yılından beklentilerimizi organizasyon ekipleri ile paylaştık. Bazı kriterler belirledik ve belirlenen kriterler, tüm organizasyonların daha yüksek standartlarda yapılmasını sağlayacak. Katılımcıların sayısının her organizasyonda daha da artması amacıyla çıktığımız yolda büyük bir başarı ile devam ediyoruz. Türkiye’den, adanın güneyinden pek çok koşucunun yarışlarımıza katıldığı bir sene geçerdik. Önümüzdeki yıl bu sayıların artmasını ve daha fazla katılımcının özellikle çocukların organizasyonlara katılmasını hedefliyoruz, halkın bu organizasyonlar aracılığı ile sporla bağ kurmalarını ve düzenli spor yapmalarını amaçlıyoruz” dedi.