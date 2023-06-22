Marmara ve DAÜ finalist

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) desteği ile düzenlenen Büyük Kadınlar Ligi’nde finalin ismi oynanan play-off yarı final ikinci maçları sonunda belirlendi.

Tüm yarı final maçlarının Atatürk Spor Salonu’nda yer alırken, oynadıkları iki yarı final maçını da kazanan Marmara Spor Kulübü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, finale yükselen takımlar oldu.

Marmara’nın yenilgisizlik serisi finale taşındı

Klasmanı lider tamamlayan Marmara, dördüncü olarak play-off oynama hakkı kazanan Caesar G.Birliği ile karşılaştı. Yarı final ilk maçında 10 oyuncusunun skor katkısı vermesi ile birlikte 59-40’lık skorla galip gelen Lefkoşa ekibinde Yağmur Bozoğlan 11 sayı ile takımının en skoreri oldu.



İkinci maçta ilk maçı kazanmanın da rahatlığı ile maça çıkan Marmara, rakibini 61-39 mağlup ederek seriyi 2-0’a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Süre alan 11 oyuncusunun da skor ürettiği Marmara’da Gülşen, Şifa ve Aleyna 8’er sayı ile takımının en skorerleri oldular.

Çekişmeli serinin galibi DAÜ

Yarı finalin sonucu merakla beklenen eşleşmesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Spor Birliği karşılaştı. İlk maç, beklendiği gibi çekişmeye sahne olurken, mücadelenin galibi 68-60’lık skor ile Mağusa temsilcisi oldu. Maçta DAÜ’nün 68 sayısının 56’sını üç isim atarken, Zeynep Gül Tan 26, Berna Chaush 16, Rümeysa Elma da 14 sayı üretti.

İkinci maç ta yakın skor ile geçerken, maçı 7 sayı farkla 69-61 kazanan DAÜ, adını finale yazdıran taraf oldu. Bu karşılaşmada DAÜ’de Rümeysa Elma 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Finalin ilk maçı 24 Haziran’da

Marmara ile DAÜ’nün karşı karşıya geleceği Büyük Kadınlar Ligi Final Serisi’nde ilk maç 24 Haziran Cumartesi oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.