Masa Tenisinde KTSYD Kupası LAÜ ve YDÜ’nün

Masa tenisinde KTSYD Kupası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda oynandı. 2018-2019 sezonu büyük erkek ve kadın liglerini ilk iki sırada tamamlayan takımlar arasında oynanan kupa oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne oldu.

Erkeklerde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Girne Amerikan Üniversitesi’ni mağlup eden Lefke Avrupa Üniversitesi kupayı kazanırken, kadınlarda ise kupayı Girne Amerikan Üniversitesi’ni mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Kazanan takımlara ödüllerini Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan verdiler. Öte yandan federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları, dernek başkanı Burhan Gürkan’a plaket takdim etti.