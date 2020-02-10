Master yüzücülerden Antalya'da başarılı sonuçlar

Ülkemizin master yüzücüleri Antalya'dan başarılı sonuçlar döndu.

7-9 şubat tarihleri arasında Muratpaşa Belediyesi 50m kapalı yüzme havuzun da gerçekleşen şampiyona Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Masterler Yüzme Şampiyonasına ülkemiz yüzücülerinden Mustafa Yeşilada ve Osman Akkuş katıldı.

YDÜ master yüzücülerinden. Mustafa Yeşilada 50-100-200 sırtüstünde birincilik,200 karışıkta üçüncülük - Aspava Spor Kulubu master yüzuculerinden Osman Akkuş 200 sırtustu 200 kelebek birincilik, 100 sırustu 100 kelebek 4x50 bayrakta ikincilik elde etti.