Meclis takımından 19 Mayıs'a özel maç...

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlerle özel bir karşılaşma yaptı.

Lefkoşa Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Meclis Başkanı Zorlu Töre de izledi.

Meclis Futbol takımında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük, Emrah Yeşilırmak, Alişan Şan, Teberrüken Uluçay ve Ongun Talat’ın yanı sıra Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Meclis İdari Müdürü Hasan Büyükoğlu da yer aldı.

Meclis Takımı kaptanı Hasan Büyükoğlu yaptığı konuşmada böylesine önemli günlerde bir farkındalık yaratıp sporun güzelliklerini paylaşmak istediklerini söyledi.

Gençler adına konuşan Mehmet Ali Demir de gençlerin ülkeyi şekillendirirken sorumluluklarının da farkında olduklarını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini anımsatarak : “Siz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni korumakla mükellefsiniz” dedi.

Töre şunları kaydetti: “Atatürk gençlere ‘Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ demiştir. Biz de Kıbrıs Türk gençlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni koruyup, kollayıp, yaşatmasını istiyoruz. Bağımsız devlet sahibi olmak fevkalade önemlidir. Aziz şehitlerimizi daima rahmetle anıyoruz. Başta Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş olmak üzere Cumhuriyetimizi kuranlara da rahmet diliyoruz. Cumhuriyeti onlar bizlere emanet etti. Bizlerde sizlere Kıbrıs Türk gençliğine emanet ediyoruz. Biz bu Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizden emanet olarak buralara getirdik.”

Başkan Töre, Atatürk’ün spora ayrı bir önem verdiğini ifade ederek bu maçın bu anlamda da çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından gençlere Meclis madalyaları ve kupa verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, maçın başlama vuruşunu yaptı ve karşılaşmayı da tribünden izledi.

Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerden Cemre Malek, Hasan Baldan ve Yalçın Kabakçıklı’nın yönettiği karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.