Meclis ve Futbol Federasyonu heyetleri FİFA'da temaslar yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Cumhuriyet Meclisi Heyetleri Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin 69. Genel Kurulu çerçevesinde Paris’te bulunan FIFA yetkilileriyle temaslar gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk halkının futbol alanında maruz kaldığı ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için FIFA ve diğer futbol örgütlerinin üst düzey yetkilileriyle temaslar gerçekleştiren heyet, olabilecek açılımlara dair konunun siyasi ve hukuki boyutlarını da içeren bir sunum da yaptı.

Temaslar gerçekleştiren heyette Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve KTFF Birinci Başkanvekili Orçun Kamalı ile KTFF Genel Sekreteri Enver Baturalp ve Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada yer aldı.

Heyet, Cumartesi akşamı KKTC’ye döndü.