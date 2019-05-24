Medipol Başakşehir: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitiren Medipol Başakşehir ligin son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir maça hızlı başlarken, 5. dakikada Visca'nın golüyle 1-0 öne geçmeye başardı. Aytemiz Alanyaspor'un bu gole cevanı ise 16. dakikada Fernandes'ten geldi. Yıldız futbolcu kafayla attığı golle skora dengeyi getirdi.

İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonuçsuz kalınca Medipol Başakşehir ve Eytemiz Alanyaspor sezonu birer puanla kapatmış oldu.