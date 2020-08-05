Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya ulaşan turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında çeyrek finale kalma şansını kullanamadı.

Maç sonu büyük üzüntü

Medipol Başakşehirli oyuncular, Avrupa kupalarından elendikleri Kopenhag karşılaşmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Oyuncular ve teknik ekip üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Okan Buruk'un hamleleri sonucu değiştirmedi

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un ikinci yarıda sonucu değiştirmek için yaptığı hamleler de karşılığını bulmadı.

Buruk, 54. dakikada Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir'in yerine de Eljero Elia'yı sahaya sürdü. 71. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Berkay Özcan'ı oyuna alan Okan Buruk, son değişiklik hakkını ise 79. dakikada Enzo Crivelli'nin yerine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna sürerek kullandı.

İlk yarı

4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Mehmet Topal'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top sonrasında hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Wind, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

62. dakikada Kopenhag 3. golünü buldu. Ev sahibi takımın hızlı gelişen atağında Falk kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahasına girmeden sağ ayağının içiyle sert vurdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

85. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu ceza sahası içinde kontrol eden Edin Visca, dönerek çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.