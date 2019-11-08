Medipol Başakşehir Avusturya'da liderlik koltuğuna oturdu

Medipol Başakşehir , UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk oldu.

Maçın 6. dakikasında, Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin rakip yarı sahanın sağ tarafından attığı pasla ceza yayının üzerinde topla buluşan Gulbrandsen, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Uygun durumda vuruşunu yapan Gulbrandsen'in şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

19. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Kofler, topu kornere çeldi.

36. dakikada ev sahibi ekibin atağında Ritzmaier, Niangbo'nun pasında topla ceza sahasının solunda buluştu. Ritzmaier'in bekletmeden çektiği şutta top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

İlk yarı golsüz bitti.

İkinci yarı

52. dakikada Visca'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Skrtel'in kafa vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere gönderdi.

55. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Azubuike'nin kendi yarı sahasından attığı pasa hareketlenen Gulbrandsen, süratiyle rakibini geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gulbrandsen, ceza sahasına girer girmez kalecinin üzerinden topu aşırtmak istedi ancak kaleci Kofler, üzerine gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

71. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayının önünden çektiği plase şutta kaleci Kofler, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

72. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Rnic'in ceza sahası içinde Skrtel'i düşürmesiyle hakem Sandro Scharer, beyaz noktayı gösterdi. Rnic, bu pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. 73'üncü dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Penaltıyı kullanan Visca, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1

84. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Kısa paslarla ceza sahasına giren Medipol Başakşehir'de Visca'nın sol taraftan son çizgiye gelmeden kale sahasına çevirdiği topu arka direkte Crivelli, boş ağlara gönderdi: 0-2

87. dakikada Medipol Başakşehir bir gol daha buldu. Arda Turan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahasına yaptığı ortada meşin yuvarlağa ön direkte dokunan Crivelli, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 0-3

Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 3-0 kazanarak grupta liderliğe yükseldi.