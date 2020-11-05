Medipol Başakşehir'den tarihi galibiyet

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi.

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10. dakikada Manchester United'ın gelişen atağında Van de Beek, Medipol Başakşehir ceza sahası dışında bekleyen Luk Shaw'a pasını attı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ters direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

32. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Visca, sol kanattan bindiren Bolingoli'nin önüne topu gönderdi. Bu oyuncunun altıpas önüne yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

43. dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Manchester United, Medipol Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes'in şutunda, Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada atılan uzun pasta rakibinden topu kapan Gulbrandsen, Manchester United ceza sahasına girdi. Dar açıdan, önündeki rakibine rağmen sert bir şut attı, Maguire'a çarpan top kornere gitti.

90+2. dakikada Epureanu mutlak bir golü önledi. Shaw'ın sol kanattan kullandığı kornerde Matic'in indirdiği topa Mehmet Topal ters bir vuruş yaptı, kaleci Mert'i geçen topu Epureanu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Demba Ba'dan

Turuncu-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Senegalli yıldız Demba Ba'dan geldi.

Grupta oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Medipol Başakşehir, üçüncü maçında şanssızlığını kırdı.

Demba Ba, attığı golle adını kulüp tarihine yazdırdı.

35 yaşındaki deneyimli oyuncu, Avrupa kupalarında oynadığı 31. maçta 12. golünü attı. Demba Ba, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü de İngiliz ekibine attı.

Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarındaki en golcü ismi Edin Visca, Manchester United'a attığı golle, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 14'e yükseltti.

Manchester United karşısında fileleri havalandırmayı başaran Visca, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü de attı.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 3 maç sonra gol sevinci yaşadı

Turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarında 3 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag'a 3-0 kaybeden Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı da 2-0'lık sonuçlarla kaybetmişti.

İstanbul ekibi bu maçtan önceki son golünü Kopenhag'ı sahasında 1-0 yendiği maçta atmayı başarmıştı.

Manchester United'ın ilk puan kaybı

İngiliz ekibi Manchester United, H Grubu'ndaki ilk puan kaybını İstanbul'da yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Manchester United 6 puanda kaldı.

İngiliz ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1, ikinci maçında da sahasında Leipzig'i 5-0 yenmişti.

Solskjaer 61. dakikada iki yıldızını oyuna sürdü

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımı 60 dakikayı 2-1 geride tamamlayınca 61. dakikada iki yıldızını oyuna aldı.

Juan Mata ve Van de Beek'i kenar alan Solskjaer, Edinson Cavani ve Paul Pogba'yı oyuna sürdü.

Mücadelenin 46. dakikasında Tuanzebe'nin yerine McTominay'ı oyuna alarak ikinci yarıya başlayan Solskjaer, 76. dakikada da Wan-Bissaka'nın yerine Fosu-Mensah, Rashford'un yerine de Greenwood değişikliklerine gitti. Solskjaer, 5 oyuncu değişikliği hakkını da ikinci yarıda kullandı.

Medipol Başakşehirli oyuncular karşılaşma sonunda galibiyeti doyasıya kutladı.

Turuncu-lacivertli futbolcular ve teknik ekip saha ortasında, marşlar eşliğinde ilk galibiyetlerinin sevincini yaşadı.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, gruptaki ilk yenilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

"Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yenmelerinin hem ülke hem de kulüp için önemli olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, karşılaşmanın milli maç havasında geçtiğini belirtti.

H Grubu'nda Manchester United'ın yanı sıra Paris Saint-Germain ve Leipzig ile mücadele ettiklerini hatırlatan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz ve oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Manchester United, dünyanın en büyük kulüplerinden. Zor bir kuraya rağmen Paris Saint-Germain maçında da müthiş bir mücadele olmuştu. Bu müthiş mücadelenin arkasından bugün de Başakşehir'e yakışan bir futbol oynadık. Bu karşılaşma, sadece Başakşehir taraftarı adına değil adeta bir milli maç edasında. Sayın Bakanımız ve Federasyon Başkanımız da buradaydı. O heyecanı ve mutluluğu onlar da yaşıyor. Bu galibiyetin ülke puanına vereceği katkı da çok önemli. Tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz."