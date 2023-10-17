Aksa Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nda teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan'ı getirildi. İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Ocak'ta Hasan Burgaç ile Çetinkaya maçı sonrası yollar ayrılmıştı. Daha önce iki dönem çalıştığı Türk Ocağı'nda göreve getirilen Mehmet Bolkan'ın yardımcılıklarını Hakan Dervişoğlu ile Sıtkı Karadal yapacak.
Mehmet Bolkan, Türkocağı'nda...
Aksa Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nda teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan'ı getirildi. İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Ocak'ta Hasan Burgaç ile Çetinkaya maçı sonrası yollar ayrılmıştı. Daha önce iki dönem çalıştığı Türk Ocağı'nda göreve getirilen Mehmet Bolkan'ın yardımcılıklarını Hakan Dervişoğlu ile Sıtkı Karadal yapacak.
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