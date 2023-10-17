Mehmet Bolkan, Türkocağı'nda...

Aksa Süper Lig ekibi Türk Ocağı’nda teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan'ı getirildi. İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Ocak'ta Hasan Burgaç ile Çetinkaya maçı sonrası yollar ayrılmıştı. Daha önce iki dönem çalıştığı Türk Ocağı'nda göreve getirilen Mehmet Bolkan'ın yardımcılıklarını Hakan Dervişoğlu ile Sıtkı Karadal yapacak.

