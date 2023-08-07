Mehmetçik Üzüm Festivali Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı

Mehmetçik Üzüm Festivali Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı
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61. Mehmetçik Üzüm Festivali Amatör Plaj Voleybol Turnuvası, Bafra Belediye Plajı’nda yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı.

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, toplam 16 takımın mücadele ettiği ve iki gün süren Amatör Plaj Voleybolu Turnuvasında, Eray Çoban - Hasan Mertel - Ergün Köseoğlu üçlüsü şampiyon olurken, İbrahim Kahyaoğlu - Hanife Kahyaoğlu - Fırat Kızıltunçlar üçlüsü ikinci, Okan Helvacı - Hilmi Tekoğlu - Gökhan Varol üçlüsü ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Belediye Meclis üyeleri tarafından takdim edildi.

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