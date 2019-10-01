Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.
Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Anı Turnuvası, 80 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapıldı.
Kalabalık bir izleyici önünde yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara kupaları verildi.
YILDIZLAR
1- Salih Kıranoğlu 2- Halil Turay 3- Ada Tüzel
GENÇLER;
1- Berke Sunisioğlu 2- Hasan Sunisioğlu 3- Yaşar Özgüvenel
ATICI;
1- Kazım Aylanç 2- İzzet Hakkıoğlu 3- Özkan Uzunsaf
AVCI;
1- Kadir Çakır 2- Birtan Ketenoğlu 3- Yıldıray Madenci
VETERAN
1-Yaşar Çiftgül 2-Bülent Kibar 3- Erkan G.