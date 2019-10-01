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Merhum  Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi

Merhum  Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi
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Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum  Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Anı Turnuvası,  80 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapıldı.

Kalabalık bir izleyici önünde yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara kupaları verildi.

YILDIZLAR

 1- Salih Kıranoğlu  2- Halil Turay  3- Ada Tüzel

GENÇLER;

 1- Berke Sunisioğlu  2- Hasan Sunisioğlu  3- Yaşar Özgüvenel

ATICI;

1- Kazım Aylanç 2- İzzet Hakkıoğlu 3- Özkan Uzunsaf

AVCI;

 1- Kadir Çakır 2- Birtan Ketenoğlu 3-  Yıldıray Madenci

VETERAN

 1-Yaşar Çiftgül 2-Bülent  Kibar 3- Erkan G.

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