Merkez Lefkoşa’da 3x3 Genç Fest Basketbol etkinliği yapıldı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü ile Basketbol Federasyonu iş birliğinde Merkez Lefkoşa’da 3x3 Genç Fest Basketbol Etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, turnuvalar sonunda ilk üçe giren gençlere madalya takdim edildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek, gerçekleşen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özsaygın, Gençlik Dairesi olarak gençlerin fayda göreceği ve yararlanacağı her alandaki etkinliklere katkı koymaya hazır olduklarını belirterek, Basketbol Federasyonu ile işbirliği halinde güzel bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi ve etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti.