Merkezi Cezaevi ve Turizm emin adımlarla

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında 4üncü hafta maçları devam ediyor. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında 4.üncü haftanın ilk maçları A Grubu’nda oynandı. Grupta kayıpsız lider olan Merkezi Cezaevi, rakibi Jeoloji Maden Dairesi’nin sahaya çıkmaması ile haftayı hükmen galip kapattı. Cezaevi’nin en yakın takipçisi Turizm Bakanlığı ise Karayolları Dairesi’ni 12-1 mağlup ederek takibini sürdürdü. Grubun diğer maçında ise Gümrük Dairesi, güçlü rakibi Devlet Piyangoları’nı 5-2 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda her pazartesi ve çarşamba akşamı oynanan maçlarla gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda B Grubu maçları 18 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak.

Turnuvanın 5.hafta maç sonuçları, günün programı ve puan durumları şöyle:

A GRUBU

Jeoloji Maden Dairesi-Merkezi Cezaevi: 0-3 (H)

Gümrük Dairesi-Devlet Piyangoları: 5-2

Turizm Bakanlığı-Karayolları D.:12-1

18 Kasım Çarşamba

B GRUBU

Saat 18.00: Elektrik Kurumu-Devlet Hastanesi

Saat 19.00: Din İşleri-Tarım Bakanlığı

Saat 20.00: Vergi Dairesi-Haspolat Cezaevi