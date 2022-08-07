Merve Çelebi'den Mersin'de şampiyonluk

Ülkemiz sporcularından Merve Çelebi, takım arkadaşı Bahanur Gökalp ile birlikte, TVF Pro Beach Tour'da Hopa etabının ardından Mersin'de şampiyon oldu.

Bu yıl Pro Beach Tour’da elde ettikleri şampiyonlukla bu organizasyonun favorisi olan Merve Çelebi – Bahanur Gökalp ikilisi ilk maçlarında Tigon takımını 2-0 yenerek üç takımlı gruplarında bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Dilek – Gonca ikilisini 2-0 yenerek yarı finale yükselen Merve – Bahanur ikilisi, yarı finalde de Kseniia – Kalchenko ikilisini 2-0 yenerek finale yükseldi. Bir diğer temsilcimiz Buğra Eryıldız ise partneri Diana Lunina ile Best Time Investment adında mücadele verdi. Grubunda oynadığı iki maçı 2-0’lık skorlarla kazanarak çeyrek finale yükselen Buğra – Diana ikilisi, çeyrek finalde Dermoskin ve yarı finalde Kübra – Medine ikilisini 2-0’lık skorlarla geçerek final vizesi aldı.

DİANA DEVAM EDEMEDİ, MERVE VE BAHANUR ŞAMPİYON OLDU

Finalde Buğra – Diana ikilisi 21-13 ile 1-0 öne geçerken, ikinci sette Merve – Bahanur ikilisi 11-6 öndeyken Best Time Investment takımı sağlık molası aldı. Yapılan kontrol sonrasında Diana’nın devam edemeyeceği doktor kararı ile bildirilmesi üzerine Merve – Bahanur ikilisi şampiyon oldu.