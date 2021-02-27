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Merve'nin de yer aldığı Türkiye takımı yarı finalde
Spor
27 Şubat 2021 Cumartesi 18:29
Kıbrıs Genç Tv
Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi’nin formasını giydiği Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci etabı olan Wagrain’de yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
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