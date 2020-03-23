Merve Terim'den sert tepki

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kızı Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Terim'in diğer kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kızı Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Merve Terim Çetin, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.