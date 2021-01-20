Mete Adanır anılıyor

Futbol Federasyonu, Mete Adanır'ın ölüm yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak; şunları kaydetti:

Kıbrıs Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli sporcularından biri olan ve Türkiye'de Samsunspor takımında forma giydiği dönemde, takım otobüsünün trafik kazası geçirmesi sonucu yaşamını yitiren Mete Adanır'ı 32'nci ölüm yıldönümünde; sevgi, saygı, hasret ve özlemle anarız.

Mete Adanır kimdir?

Mete Adanır (d. 14 Kasım 1961, Limasol, Kıbrıs - ö. 20 Ocak 1989, Havza, Türkiye), eski Kıbrıslı Türk futbolcudur. Samsunspor'da oynarken, deplasman yolculuğu sırasında meydana gelen trafik kazasında ölmüştür. Ölümünün 23. yılında ise İlkadım'da bulunan bir spor salonuna adı verilerek ölümsüzleştirilmiştir.

Adanır, futbola daha ilkokulda başlamıştır. İlkokul 5'te Sedat Simavi İlkokulu'nun takımıyla "İngiliz ve Türk İlkokulu Futbol Müsabakaları"nda şampiyonluk yaşarken turnuvanın da gol kralı oluyordu. Lefkoşa Türk Lisesi'nde okurken, okulun futbol takımına girip, 1978'de Türkiye Liseler Futbol Birinciliği'ni kazanırken, finalde Ankara 50. Yıl Lisesi'ni 2-0 yenen takımın gollerinden birini Mete Adanır atmıştı. Daha sonra profesyonel futbola Kıbrıs'ın önemli takımlarından Doğan Türk Birliği Spor Kulübü'nde başladı ve 1978-79 sezonunda bu takımda forma giydi. Takım tarihinde ilk kez Federasyon Kupası'nı kazandı.

1979'da üniversite için İngiltere'ye giden Adanır, Charlton Athletic ile transfer görüşmeleri yaptı.[3] Eylül 1980'de ilk kez düzenlenen "İslam Ülkeleri Spor Oyunları"nda KKTC millî takımı kadrosunda yer aldı. İzmir'de oynanan maçlarda Malezya'yı 2-1 yendikleri maçta bir gol, Libya ile 1-1 berabere kaldıkları maçta da bir gol atan Mete, Altay'ın dikkatini çekti.

1980-81 sezonunda İngiliz Leyton Orient takımı ile anlaştı. Önce takımın gençlerinde oynayıp daha sonra A takıma yükselen Adanır, İngiltere'nin "Football League Division Three" adlı 4. liginde 4 maç oynadı ancak lisansı Kıbrıs lobisi nedeniyle iptal edildi ve daha önce kendisine transfer teklifinde bulunan Altay'ın teklifini kabul ederek 1981-82 sezonunda Türkiye'ye gelerek bu takımda oynamaya başladı. Adanır, Türkiye'de yabancı futbolcu statüsünde forma giydi. 1983'te küme düşseler de 1983-84'te kendi gruplarının birincisi olarak tekrar 1. lige çıktılar.

1984-85 sezonunda 27 maçta forma giyen ve 8 gol kaydetti. 1985-86 sezonunda ise Konyaspor'a transfer oldu. 1985-86 sezonunda attığı 25 golle Türkiye 2. Ligi gol kralı oldu.[4] 1986-87 sezonunda grup ikincisi olup 1. lige çıkmayı son anda kaçırdılar. Takımı 1. lige çıkamasa da Adanır, 1987'de Tanju Çolak sonrası forvet sıkıntısı çeken Samsunspor'a transfer olarak tekrar 1. lige çıktı.

Samsunspor'da ilk sezonunda 27 maçta forma giyen Adanır, takımının lig dördüncülüğüne yardım ederken, o senenin şampiyonu ve sadece 2 mağlubiyet almış Galatasaray'ın iki mağlubiyetinden birine 82. dakikada attığı golle maçın 1-0 olmasını sağlayarak imza attı. 1988-89 sezonunda ise 11 maçta forma giyen Adanır'ın son maçı, 25 Aralık 1988'deki deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçı oldu. Samsunspor maçı 1-0 kazanırken, Adanır 63. dakikada yerini Yüksel Öğüten'e bırakmıştı.

20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor kafilesi şarampole yuvarlanınca teknik direktör ve 3 futbolcusu hayatını kaybetti. Mete Adanır da olay yerinde can veren futbolculardan biriydi. 2 gün sonra Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1989'da ailesi tarafından Mete Adanır Vakfı kurulmuş ve Kıbrıslı sporculara destek olunması amaçlanmıştı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 1991 yılından beri Yılın Sporcusu Ödülü'nü Mete Adanır adıyla vermektedir.