Mete Adanır kabri başında anılacak

Türkiye liglerinde futbol oynarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mete Adanır yarın Lefkoşa'da kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

Mete Adanır Vakfı'ndan verilen bilgiye göre, anma töreni saat 10.00'da başlayacak.

Mete Adanır, Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

-Mete Adanır

Lise yaşamında lisanslı futbolcu olarak Kıbrıs 1'inci liginde flaş isim olan Mete Atanır, Doğan Türk Birliği'nde henüz yeni lisansiye oluşuyla birlikte direkt olarak A-Takımda görev aldı. 1979 Eylül'ünde yüksek tahsil için İngiltere'ye giden Adanır, Orient takımının junior kadrosuna seçildi. 6 ay kadar bir süre junior takımında başarılı futbol oynayan Adanır, ardından A Takım "Reserve" yedekler kadrosuna yükselmiş ve 1980 baharında Orient'le 2 yıllık profesyonellik anlaşması yapmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu'nun Adanır için Kıbrıs Rum kesminden (Kıbrıs Cumhuriyeti) Clearence "temiz kağıdı" istemesi ve Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun "bizde böyle bir futbolcu yok, tanınmayan Türk tarafının futbolcusudur" demesi üzerine profesyonellik anlaşması iptal edilmişti.

1980'de İzmir'de yapılan 1'inci İslâm Oyunları'nda KTFD A Milli Takımı kadrosunda yer alan Mete Adanır Altay takımı yetkililerinin dikkatini çekmiş ve 1981 Haziran'ında Altay'la anlaşma yapıp, 4 yıl Altay'da top koşturdu. Adanır, 1985'te Konya Spor'a transfer olmuş ve 1985-1986 sezonu Türkiye 2'inci Liginde 25 gol atarak Gol Kralı olmuştu. Bu başarısıyla birlikte ayrıca Konya'da Yılın Sporcusu seçilmişti.

1987 yılında Tanju Çolak'ın Samsunspor'dan ayrılmasıyla golcü sıkıntısı içerisine giren Samsunspor, Adanır'ın başarısını farketmiş ve antröner Metroviç'in de önemli girişimleriyle çok iyi bir transefer gerçekleştirmişti. Samsunspor'da başarılı 2 yıl geçiren Mete Adanır, golcülüğünü ve başlarılı spor yaşamını devam ettirir. 1989-90 sezonu için büyük külüplerle görüşmeler yapan Mete Adanır, bu kulüplere gidemeden talihsiz bir kaza sonucu hayatınhı kaybetti.