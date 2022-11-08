Milli Olimpiyat Komitesi Olağanüstü Genel Kurulu cumartesi günü yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Olağanüstü Genel Kurulu, 26 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Milli Olimpiyat Komitesi’nden yapılan açıklamada, seçimde oy kullanmak isteyen federasyonlar üyelik işlemlerini yapmaya çağırıldı.
Açıklamada, MOK’un Olağanüstü Genel Kurulu’nda şu ana kadar üyelik işlemlerini yapan Atletizm Federasyonu, Badminton Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Engelliler Spor Federasyonu, Futbol Federasyonu, Futbol Tenisi Federasyonu, Güreş Federasyonu, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Hentbol Federasyonu, Masa Tenisi Federasyonu, Okçuluk Federasyonu, Tenis Federasyonu, Üniversite Sporları Federasyonu ve Voleybol Federasyonu’nun oy hakkı olduğu da kaydedildi.