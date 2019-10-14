Minik , yıldız ve genç okçular finale doğru

Federasyon tarafından dördüncüsü düzenlenen Süper minik, Minik, Yıldız ve Gençler yarışmaları önceki gün (13 Ekim 2019 Pazar) yapıldı.

Yarışmalarda mücadele eden 8-17 yaş guruplarındaki kategorilerinde 11 Kulüp ve 62 Sporcu mücadele etti.

Olimpik ve Makaralı yay kategorilerinde tamamlanan sezon sonu yarışmasında Süper minik ve Miniklere sezonun toplam puanları belirlenerek ödülleri taktim edilirken, Yıldız ve Gençler yaş gurupları da 17 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Eleme ve finallere kalıp katılmaya hak kazanan sporculardan dereceye girenlere de sezonun son sıralama yarışmasındaki başarı belgeleri Federasyon yetkilileri tarafından verildi.