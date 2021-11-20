Miroğlu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Salih Miroğlu anı turnuvası dün gerçekleştirildi.
Dr. Salih Miroğlu geleneksel Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu ) Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde dün (Cumartesi) yapıldı.
Müsabakaları Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz oluşan hakem heyeti yönettiler.
Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR KMUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Elif Elizavet Çelik 2.Milana Kishikova 3.Derya Celaleddinoğlu
2.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Aleksandr Khomyshin 3.Viktoriya Alpsaran
3.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Polina Vereshayina 3.Didem Yener
4.Kategori: 1.Kadriye Diana Çelik 2.İlayda Saygınel 3.Taba Şenel
5.Kategori: 1.Nurana Jorayeva
6.Kategori: 1.Rabia Tarım
ERKEKLER MUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.Sam Norozi 3.Ömer Faruk Türer
2.Kategori: 1.Ali Liman 2.Konstantin Fedosuk 3.Maxim Sopiluk
3.Kategori: 1.Timur Şimşek 2.Barış Sofuoğlu 3.Deniz Güneş Dinçer
4.Kategori: 1.Yaroslav Vereshagin 2.Yakup Kaan Dağ 3.Berk Fidan
5.Kategori: 1.Gleb Yurchenko 2.Malik Kishikov 3.Muhammed Sefa Kılıç
6.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Oleksii Didukh 3.Abdullah Baştaş
7.Kategori: 1.Artom Ivanov 2.Aleksandr Molodtsov 3.Oleksandr Didukh
8.Kategori: 1.Davut Jorayev 2.Mikhail Khymshin 3.Kandımbek Yusupov
9.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2. Kerim Karpuz 3.Arda Özalemdar
10.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy