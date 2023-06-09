MLS'te Messi etkisi: Inter Miami maçlarının biletleri tükendi

Lionel Messi'nin kariyerine Inter Miami'de devam edeceğini açıklamasının ardından takımın bu sezon oynayacağı tüm maçların biletlerinin saatler içinde tükendiği belirtildi.

Paris Saint Germain'den ayrılma kararı alan Lionel Messi, MLS ekibi Inter Miami'yle anlaştı.

Messi'nin transferinin resmiyet kazanmasının ardından ise Inter Miami'nin bu sezon oynayacağı tüm maçların biletleri tükendi.



AS'ta yer alan haberde; Inter Miami'nin bu sezon kalan maçlarının tamamının biletlerinin tükendiği ifade edilirken bilet fiyatlarının 800 dolar ile 3 bin 500 dolar arasında değişiklik gösterdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?



İspanyol basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Inter Miami'ye katılacağım. Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Ancak iki yıl önce yaşananlardan sonra, geleceğimi başkasının ellerine bırakmak ve aynı duruma düşmek istemedim. Kendimi ve ailemi düşünerek kararımı vermek istedim." ifadelerini kullanmıştı.Inter Miami de sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi'nin transferini duyurmuştu.