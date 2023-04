CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 23 Nisan Pazar gün gerçekleşen ve her ay rutin olarak oynanan aylık kulüp yarışması Monthly Medal Şampiyonu Net 65 ile Jean Pierre Mainardi oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan yarışmada Gülay Garabli Net 67 ile ikinciliği elde ederken, Ian Steven ise yine Net 67 ile (back nine skor) yarışmanın üçüncüsü oldu. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 30 Nisan Pazar gün April Stableford turnuvası gerçekleşecek.