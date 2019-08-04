Mormenekşe’de Ufuk Fırat dönemi

K-PET 1.lig ekiplerinden Mormenekşe geçtiğimiz hafta kulüp başkanlığına Mahmut Çiftçioğlu’nu seçtikten sonra geçmiş başkanlardan da oluşan güçlü bir yönetim kurulu oluşturmuştu.

Takımı yeni sezona hazırlamak için hemen çalışmalara başlayan yönetim takımın başına Ufuk Fırat’ı getirdi. Genç teknik direktör ile biraya gelen yönetim her konuda anlaşarak el sıkıştılar.

Daha öncede Mormenekşe de göre yapmış Ufuk Fırat’ın yardımcılığını ise geçtiğimiz sezon takımın kümede kalmasına büyük katkı sağlayan Hüseyin Özbaysal yapacak.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü yardımcı antrenör Hüseyin Özbaysal yönetiminde antrenmanlara başlayan takım pazartesi gününden itibaren çalışmalarını yeni teknik direktör nezaretinde yoğunlaştıracak.