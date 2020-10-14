Motor sporlarında heyecanlı bekleyiş

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından açıklanan takvime göre 15 Ekim sonrasında yapılmasına izin verilen motor sporları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Kurul gerekli önlemlerin alınması kaydıyla 15 Ekim sonrasında faaliyetlere izin verilebileceğini açıklamıştı.

Motor sporları tutkunları ise 15 Ekim tarihini dört gözle bekliyor.

Takvimleme çalışmaları kapsamında Afrodisia 2020 yarışı ise motor sporları tutkunlarının yüreğine su serpecek.

Afrodisia 2020’nin 23-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Güven Sigorta’nın da destekleriyle organize edilen yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yapacak.

Yapılan açıklamaya göre yarışın startı 23 Ekim 2020 Cuma günü Soydan Petrol önünden verilecek.

Yarışta katılımcılar hem gündüz, hem de gece etaplarında kıyasıya mücadele edecekler.

Iki gün sürecek yarış 24 Ekim 2020 Cumartesi akşam saatlerinde yarışın start noktası olan Soydan Petrol önünde finiş görecek.