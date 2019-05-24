MTG'den muhteşem kutlama

Mağusa Türk Gücü’nün hem lig hem de kupada şampiyon olmasının ardından Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda dün akşam şampiyonluğu muhteşem Manga konseri ile kutladı.

Mağusa Namık Kemal Meydanı’nı dolduran binlerce taraftar meşaleler ve marşlarla şampiyonluğu kutladı.

Kutlamada 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve Mağusa Türk Gücü’nde emeği geçen yöneticiler konuşma yaptı.

Mağusa Türk Gücü Futbolcuları 3 kupa ile sahneye çıkarak taraftarlar ile şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluk kutlaması Manga konseri ile sona erdi.