MTG şampiyonluğu şölen ile kutlayacak

Mağusa Türk Gücü, Mağusa halkıyla birlikte şampiyonluğu Manga konseri ile kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar Namık Kemal Meydanında, 23 Mayıs Perşembe Saat 20:00’de başlayacak.

Konu ile ilgili olarak Mağusa Türk Gücü’nden yapılan açıklamada, “Şampiyonluğu ruhunda hisseden kent şampiyonluğumuzu kutluyoruz . Omuz omuza şampiyon olduk inandık açıklamaları yaparken tüm Mağusalıları formaların giyip meydana gelmeleri çağrısı yapılıyor.

Muhteşem bir şow hazırlayan MTG yönetimi konser dışında havai fişek gösterileri ile muhteşem bir gece yaşatmaya dört koldan hazırlanıyor.

3 Kupanın da sergileneceği gecede oyuncular ve teknik ile yönetim taraftarlar önünde ödüllendirilecek.