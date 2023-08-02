Mukavemet Yarışları yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 1 Ağustos Mukaveet Müsabakaları dün (SALI) gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu başkanlığında Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, ŞakirYağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan

2.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı

3.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı

4.Katagori: 1. Zehra Bilge Bayram

5.Katagori: 1.Defne Okçu

6.Kategori: 1. Melek Ünver

7.Kategori: 1. SpellenaGankama

8.Kategori: 1. Elif Baştaş

9.Kategori: 1. Miray Mafratoğlu

10.Katagori: 1. Ayşenur Çakır

11.Katagori: 1. Utku Yeleğen

12.Katagori: 1. Buğlem Sezer

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Serdar Çakır

2.Katagori: 1. Arda Aslan Öztürk

3.Katagori: 1. Reza Golmohammadzade

4.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

5.Katagori: 1. Alex Tüysüz

6.Katagori: 1. Emrullah Baştaş

7.Katagori: 1. Mustafa Bayram

8.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

9.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt

10.Katagori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç

11.Katagori: 1. Yağız Arkın Akalın

12.Katagori: 1. Karan Arkın Akalın

13.Katagori: 1. Muhammet Mustafa Mertgen