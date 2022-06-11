Mustafa Salk, MTG’de

AKSA Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, takımdan ayrılan isimlerin yerine takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı yeşilli ekip bu çerçevede Merit Alsancak Yeşilova’nın yetenekli futbolcusu Mustafa Salk’ı kadrosuna kattı. Kulüpler arası yapılan görüşmede el sıkışılmasının ardından, oyuncu ile yapılan görüşme sonrasında anlaşma sağlandı. Mağusa Türk Gücü transferi “Mustafa Salk Mağusa Türk Gücümüzde. Merit Alsancak Yeşilova’nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa’ya hoş geldin der başarılar dileriz” sözleriyle duyurdu.

Mağusa Türk Gücü’nde sezonun tamamlanmasının ardından Adil Uçar, Halil Uçar ve kaleci Yusuf Yontar serbest transfer haklarından yararlanarak takımdan ayrılmıştı. Takıma ilk olarak yerli statüde oynayabilen savunmacı Isaac Owusu transfer edilirken, Mustafa Salk son şampiyonun ikinci takviyesi olmuş oldu.