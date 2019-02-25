Müthiş derbi...Maçta 6 gol çıktı

Türkiye Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi nefes kesen anlara sahne oldu: İlk yarıda Beşiktaş 3-0'ı buldu ama Fenerbahçe 2. yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-3 bitirdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını kaçıran Ricardo Quaresma'ya derbi mücadelesine yedek başlattı. Beşiktaş'ta son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesinde de orta sahanın sağında Jeremain Lens görev aldı. Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen ve hafta içindeki bazı antrenmanları kaçıran Oğuzhan Özyakup da yedek soyundu. Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Cyle Larin, yedek kulübesindeki isimler oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinde takımını 6 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Yanal, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya deplasmanında Zenit karşısında çıkardığı ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Jailson, Eljif Elmas ve Andre Ayew'in yerine Volkan Demirel, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de görevlendirdi. Yanal, santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey'i maç kadrosuna almadı. Derbide 21 kişilik maç kadrosuna 11 yabancı alan ve bir hakkı daha bulunan Yanal, iki ismi de tercih etmeyerek, kadronun dışında bıraktı.

Maça Beşiktşa fırtına gibi başladı ve 10. dakikada öne geçti. Kagawa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Vida, topu içeri çevirdi. Gökhan Gönül altıpas önünde gelişine vurarak topu ağlara gönderdi. eski takımına karşı ilk golünü atan Gökhan golden sonra sevinmedi.

15. dakikada fark 2'ye çıktı. Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu bir kez daha izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz farkı ikiye çıkaran gole imza attı. Burak Beşiktaş'ta bu seozn 3. golüne imza atmış oldu.

30. dakikadan sonra toparlanan Fenerbahçe, rakip yarı alanda görünmeye başladı. Sarı lacivertliler, 44. dakikada ilk yarıdaki en net fırsatını buldu. Dirar'ın vuruiunda Mirin son anda ayak koydu ve gole engel oldu. 1 dakika sonra fark 32'e çıktı. Orta sahada Sadık'ın hatası sonrası Kagawa'nın pasıyla orta alana yakın bir bölgede topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, ilk yarının skorunu ilan ett. Böylece Burak Fenerbahçe'ye kariyerindeki 8. golüne imza attı.

İkinci yarı ise Fenerbahçe'nin müthiş geri dönüşüne sahne oldu. İkinci yarıya Ayew ve Valbueana ile başlayan Fenerbahçe, 10 dakika sonra golü buldu. 55. dakikada Valbuena'nın pasında Zajc Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza attı ve takımını umutlandırdı.

Golden sonra ön alanda daha aktif olan Fenerbahçe, 62'de farkı bire indirdi. Kullanılan serbest vuruşta çok iyi yükselen Sadık da Fenerbahçe formasıyla gole ilk golüne imza attı ve takımını maça ortak etti. 66. dakikada Hasan Ali ceza sahası dışından kariyerinin en güzel gollerinden birini atarak gol düellosunda skora dengeyi getiren isim oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş haftayı 40 puanla tamamladı. Fenerbahçe ise 25 puanda.