Naci Talat anı turnuvası başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın 25’incisi dün akşam Gönyeli Spor Kulübü Halı Sahası’nda başladı. Etkinliğe CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Lefkoşa milletvekili, Naci Talat Usar’ın kızı Sıla Usar İncirli, diğer milletvekilleri, parti yöneticileri ve Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren AKEL temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını Sıla Usar İncirli ve Asım Akansoy’un yaptığı turnuvanın açılış maçını Doğan Türk Birliği (DTB) ve Küçük Kaymaklı kadın takımları gerçekleştirdi. Turnuva, açılış maçının ardından diğer takımların mücadeleleriyle devam etti.

İNCİRLİ: NACİ TALAT SİYASETTE DE SPORTMENDİCTP’nin efsanevi genel sekreteri Naci Talat Usar’ın kızı, CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, babası adına düzenlenen turnuva öncesi açılış konuşması gerçekleştirdi. Sporun dünya ve toplumsal barışa büyük etkisi olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan İncirli, babasının küçük yaşlarda geçirdiği bir kazadan dolayı aktif spor yapamadığını ancak sporun her türlüsünü sevdiğini ifade etti. İncirli babasının yerel takımların maçlarını sahada, televizyonda ise gerek olimpiyatlar, gerekse Dünya Kupası gibi birçok organizasyonu Talat’ın yakından takip ettiğini kaydetti. İncirli, “Siyasi yaşamı boyunca “sportmenlik dışı” birçok muameleye maruz kalmış olsa da kendi etik dışı hareketlerde hiç bulunmadı, siyasetteki sportmenliğini hep korudu ve yüreğindeki insan sevgisi ile herkesi kucakladı” dedi.

“SİYASETİ, DEMOKRASİ VE BARIŞI İNŞA ETMEK İÇİN YAPARDI”

Babasının siyasi geçmişinden anekdotlar aktaran Sıla Usar İncirli, Naci Talat’ın siyaseti Kıbrıs Türk halkının refahı, mutluluğu, ülkede adaleti, demokrasiyi ve barışı inşa etmek amacıyla yaptığını söyledi. Babasının mücadele azminin eşsiz olduğunu dile getiren İncirli, ”Gönyeli Ocak Örgütümüzün 25.’sini düzenlediği, artık gelenekselleşen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Gönyeli Ocak Örgütü’müze, katılan bütün takımlara teşekkürlerimizi sunarız. Açılış gösteri maçında Limasol’da doğup Girne’de büyüyen Doğan Türk Birliği ve Lefkoşa’nın en büyük bölgesinin kulübü Küçük Kaymaklı kadın futbol takımlarının yer alacak olmasının ayrı bir önemi var. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sporda da yerleşmesi bizler için çok önemlidir. İnsanın mücadele azminin en güzel hali olan spor ile birlikte Naci Talat’ı özlemle anıyoruz” dedi.

AKANSOY: NACİ TALAT’IN ADINI YAŞATMAK BİZİM İÇİN GÖREVDİR

25. Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın açılışında konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, Naci Talat’ın adını yaşatmanın kendileri için bir görev olduğunu söyledi. Naci Talat’ın toplumu birleştiren bir isim olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Toplumsal var olmayı öne çıkaran, adalet, gelişim ve barış için mücadele etmenin adıdır Naci Talat” dedi. Naci Talat’ın tüm topluma mal olmuş birisi olduğunu vurgulayan Akansoy, CTP olarak her zaman onun cesaretini örnek aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi. Açılışa gündeyden AKEL yetkililerinin de katıldığını ifade eden Akansoy, AKEL yöneticilerinin önümüzdeki sene düzenlenecek olan turnuvaya birkaç takımla katılmak istediklerini kendilerine söylediklerini ve bundan da mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.