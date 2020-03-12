NBA'de tüm maçlar süresiz askıya alındı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

NBA'İN ERTELENMESİNE GELEN TEPKİLER

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz ertelenmesi, basketbol camiasında da büyük üzüntüyle karşılandı.

Los Angeles Lakers forması giyen all-star oyuncu LeBron James, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesajda, "Spor organizasyonlarını, okulları ve işe gitmeyi iptal eder hale geldik. Bizim asıl iptal etmemiz gereken 2020 yılı. Gerçekten çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Orlando Magic'te forma giyen Evan Fournier ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Rudy Gobert ile telefonda konuştum. Morali gayet iyi. Kimse panik yapmasını. Hepinizi seviyoruz." mesajını paylaştı.

NBA'in efsane oyuncularından 43 yaşındaki Vince Carter ise düzenlediği basın toplantısında, bu sezon maç oynanmaması halinde faal basketbol kariyerini sonlandırabileceğini belirtti.

İKİ BASKETBOLCU DA VAR

Öte yandan, ABD basını, virüsün tespit edildiği oyuncuların Utah Jazz'da forma giyen Fransız Rudy Gobert ve Kongolu Emmanuel Mudiay olduğunu paylaştı. Jazz ise sosyal medya hesabından söz konusu oyuncuların koronavirüsüne yakalandığını belirtmese de hasta olduklarını doğruladı.

Jazz ile son 10 gün içinde karşılaşan Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons ve Toronto Raptors takımlarının da kendilerini karantinaya aldığı iddia ediliyor.