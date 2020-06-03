banner22

NBA efsanesi Wes Unseld hayatını kaybetti

NBA efsanesi Wes Unseld hayatını kaybetti
banner32

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Washington Wizards ve Baltimore’un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Wes Unseld’ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

ABD’li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore’da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.

Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA’de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Unseld, 1988’de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi’ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Korona virüs’te son durum:Dünya genelinde hayatını...
Korona virüs’te son durum:Dünya genelinde hayatını...
  1. Dünya
﻿