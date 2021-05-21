Nefes kesen maçlar Özgür Adımlar ve GG’nin

Hentbol Federasyonu 2021 sezonu erkekler Süper Ligi’nde 2.hafta maçları az önce tamamlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde ise ikinci hafta maçları yarın (22 Mayıs Cumartesi) oynanacak.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun müsabaka izni vermesi sonrası ilk maçları Pazartesi-Salı günü oynanan Hentbol Süper Ligi’nde erkeklerin ikinci maçları nefes kesti.
İLK DEVRE MGA, 2.DEVRE ÖZGÜR ADIMLAR
İlk devresi 13-10 MGA üstünlüğünde biten maçı 29-28 Özgür Adımlar kazandı.
GG-UKÜ NEFES KESTİ
Hentbol Erkekler Süper Ligde ikinci haftanın ikinci maçı da tıpki ilk maç gibi nefes kesti.
İlk devreyi 13-11 UKÜ erkeklerinin önde tamamladığı mücadelede UKÜ takımı uzun süre skor üstünlüğünü elinde bulundurdu ancak son bölümde skor üstünlüğünü eline geçiren GG, maçı 26-23 kazanan taraf oldu.