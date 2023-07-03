Milli Badmintoncumuz Nehir Deniz Türkiye Milli Takımı ile Sırbistan ve Bulgaristan'daki Uluslararası turnuvaları tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın Svilengard şehrinde düzenlenen U17-U19 Uluslararası turnuvalara katılan Milli Sporcumuz bu hafta da Sırbistan'ın Novi-Sad ve Bulgaristanın Pazarcık şehirlerinde düzenlenen turnuvalara katıldı.

Sırbistanın Novi-sad ve Bulgaristanın Pazarcık şehirlerinde düzenlenen U17 Uluslararası Badminton Şampiyonasında tek kadınlar ve çift kadınlar kategorisinde zorlu rakiplerle mücadele eden Nehir, bu turnuvalarla hem puanlarını artırmış hem de ilerisi için tecrübe kazandı.

Katıldığı son etap olan Bulgaristanın Pazarcık şehrindeki Hebar U17 International turnuvasında tek kadınlar kategoseisinde İtalyan rakibi Margarita Tognetti'yi ilk sette mağlup eden sporcumuz ikinci ve üçüncü seti kaybederek son 16 ya kalmayı kıl payı kaçırmasına rağmen puanlarını artırmayı başardı.

Bu turnuvaların önemine değinen federasyon yetkilileri, bu gibi turnuvalara katılmanın çok önemli olduğunu, hem tecrübe hem de ülkemizin gençliğinin hedeflerinin büyümesine yol açtığını belirterek sporcumuza önümüzdeki turnuvalarda başarılar diledi.