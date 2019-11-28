Nicosia Group ile Kıbrıs Kupası protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası ile ilgili olarak isim sponsorluğu protokolü Nicosia Group ile imzalandı. 2019-2020 sezonunda Nicosia Group Kıbrıs Kupası olarak adlandırılacak olan kupa ile ilgili olarak protokole KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Nicosia Group Direktörü Abdullah Uluçhan imza koydu.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde Sertoğlu ve Uluçhan basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sertoğlu: “200 bin TL’nin tümü kulüplere dağıtılacak”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, sözlerine Nicosia Group’a teşekkür ederek başladı. Abdullah Uluçhan’ın yıllardır Kıbrıs Türk futboluna çeşitli kulüplere büyük hizmetleri olduğunu ve maddi manevi destekleriyle ülke futbolunun gelişimine büyük katkı koyduğunu söyleyen Sertoğlu, “Kıbrıs Kupası’na bu yıl sponsor desteği veren Abdullah Uluçhan’a teşekkür ederiz. Kendisi bizi kırmadı ve kulüpleri de rahatlatma adına bize güvenini gösterdi. 200 bin TL’lik sponsorluk anlaşmasının parasını da daha biz imza koymadan bize teslim etti.”diye konuştu. Söz konusu 200 bin TL’lik miktarın tümünün kulüplere dağıtılacağını belirten Sertoğlu, bunun yanında Nicosia Group ile istişare içerisinde taraftarlara yönelik de maçlarda çeşitli ödüllendirmelerin yapılacağını kaydetti.

Uluçhan: “İlk kez böylesi bir anlaşma yapıyoruz”

Nicosia Group Direktörü Abdullah Uluçhan ise yaptığı açıklamada, uzun yıllardır aile olarak Kıbrıs Türk futboluna maddi ve manevi destek verdiklerini, bunu kulüp bazında yaptıklarını ancak ilk kez böylesi bir sponsorluğa imza koyduklarını belirtti. Bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu kaydeden Uluçhan, kulüplere yapılacak ödüllendirme dışında taraftarlara yönelik de çeşitli ödüllendirmelere önem vereceklerini ve bu konuda çalıştıklarını söyledi.

Şampiyon 90 bin TL alacak

Öte yandan Sertoğlu ve Uluçhan protokolde imza koyulan ödüllendirme dağılımını da paylaştı. Buna göre Nicosia Group Kıbrıs Kupası şampiyonu 90 bin TL, finalisti 50 bin TL ödül alacak. Yarı Final sonunda elenen takımlar 15 bin TL, Çeyrek Final sonunda elenen takımlar ise 7 bin 500 TL alacak. Toplamda 200 bin TL’lik ödüllendirme yapılacak.

Kura çekimi 5 Aralık’ta

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda kura çekimi 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 14.00’te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.