Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu. Dün ve bugün oynanan 2.tur karşılaşmalarının ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. Alınan sonuçların ardından; Girne Halk Evi, Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Cihangir GSK, Mesarya SK, Yonpaş Dumlupınar TSK, Yenicami AK ve Küçük Kaymaklı TSK adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçları öncesi kura çekimi 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

2.turda alınan sonuçlar şöyle;

Girne Halk Evi 1-0 Lefke TSK

Baf Ülkü Yurdu 4-6(pen.) Mağusa Türk Gücü

Doğan Türk Birliği 2-1 Merit Alsancak Yeşilova

Mesarya SK 4-0 Miracle Değirmenlik SK



Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022, 17:24

Küçük Kaymaklı TSK 2-0 Türk Ocağı LimasolYenicami AK 3-2 China Bazaar Gençlik Gücü TSKYonpaş Dumlupınar TSK 2-0 Göçmenköy İYSKGönyeli SK 4-6 (pen.) Cihangir