Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final 2.maç ve final maçı tarihi belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Yarı Final 2.maç ve Final maçı tarihi belli oldu. Buna göre 28 Temmuz 2020 Salı günü saat 20.00'de Türk Ocağı Limasol ile Yenicami AK takımları karşı karşıya gelirken, 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de de Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü takımları karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı ev sahipliği yapacak.

KTFF'den yapılan açıklamada Nicosia Group Kıbrıs Kupası Finali'nin de tarihi belirlendi. Futbolseverlerin merakla beklediği final karşılaşması 7 Ağustos 2020 Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak. Bu maç Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.