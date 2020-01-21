Nicosia Group, kulüplerin kuponlarını teslim etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Kıbrıs Kupası’nın 2019-2020 sezonundaki sponsoru olan Nicosia Group, düzenlediği kampanyalarla organizasyonu renklendirecek adımlar atmaya devam ediyor. Kulüpler için toplamda 200 bin TL’lik maddi katkı, en iyi oyuncu, en iyi U21 oyuncusu ve gol kralı için 5’er bin TL katkı verileceği önceden açıklanırken, sporseverler ve kupa heyecanını yaşayacak futbolcular için de farklı organizasyonlar düşünüldü.

Kupa heyecanını yaşayan futbolcular da düşünüldü

1 kişiye Nissan March araba, 2 kişiye Sunny 48 ekran televizyon ve 2 kişiye Iphone 11 verileceğinin açıklanmasının ardından Nicosia Group Kıbrıs Kupası 1.Turu’nu izlemeye gelen sporseverlere çekiliş kuponları dağıtıldı.

Kuponlar KTFF’ye teslim edildi

Buna ek olarak alınan karar doğrultusunda kupa maçı kadrosuna yer alan tüm takımların futbolcularına da çekiliş kuponlu veriliyor. Bu kapsamda ilk turda mücadele eden 30 takımın kadroda yer alan futbolcuları için hazırlanan zarflar KTFF ve sponsor şirket tarafından kulüp temsilcilerine ulaştırılıyor. Nicosia Group Kıbrıs Kupası 1.turunda oynanan maçlardaki futbolcuların kuponları Nicosia Group adına Gülen Coşkun tarafından KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik’e teslim edildi.

Tur geçen takımların oyuncularının şansı artacak

Kupada mücadele eden veya kadroda yer alan futbolcuların çekilişle ilgili kupon sayısı da artış gösterecek. Buna göre her tur geçildiğinde ilgili takımın kadrosundaki futbolculara yeni bir kupon teslimi yapılacak. Böylece finale giden yolda başarı sağlayan kulüpler maddi katkı alırken, futbolcular da zengin hediye çekilişinde şansını arttıracak.

Kupa maçlarını izleyen sporseverlerin de gittikleri maç sayısına göre kupon almaları ile şanslarını yükselteceği daha önce açıklanırken, Mayıs ayında yapılacak final maçında gerçekleştirilecek çekilişle zengin hediyeleri kazanan numaralar açıklanacak. Numara isabet eden kupon sahibi eğer final maçında statta olursa zengin hediyenin de sahibi olacak.