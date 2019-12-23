Nicosia Motors Tenis Ligi’nde mücadele sürüyor

2019-2020 Nicosia Motors Tenis Ligi hafta sonu oynanan 2.hafta erteleme maçları ve 3. Hafta karşılaşmaları ile sürüyor.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda aynı puana sahip iki takım Girne Amerikan Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 3. Haftayı averaj ile Girne Amerikan Üniversitesi lider olarak kapattı.

Nicosia Motors Tenis Ligi’nde 2. Hafta erteleme maç sonuçları ve 3. Hafta sonuçları şu şekilde;

2.Hafta Erteleme Maç Sonuçları:

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ (GTK) – GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ (GMBTK) karşılaşmasını 6-3 lük skorla GMBTK deplasmanda kazanmayı bildi.

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GAÜ) – PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (PSKD) ev sahibi GAÜ 9-0 lık sonuçla ligin yeni ekibi PSKD rahat geçti.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ (LŞK) 2.hafta karşılaşması 11 Ocak 2020 Cumartesi günü DAÜ kortlarında oynanacak.

3.Hafta Maç Sonuçları:

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ (GTK): 3 – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GAÜ): 6

GTK – GAÜ karşılaşmasını GAÜ 6-3 lük skorla kazanarak averaj ile liderliğe yükseldi.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ (GMBTK): 6 – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ (LŞK): 3

Ev sahibi GMBTK 6-3 kazanarak lider ile puanlarını eşitledi ve averaj ile 2.sırada.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ): 8 – PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (PSKD): 1

DAÜ – PSKD maçını rahat bir skorla 8-1 kazanarak haftayı kapattı.