KKTF tarafından düzenlenen Plaj Tenisi-2 NOYANLAR CUP 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Long Beach de oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşti. İlk gün oynanan grup karşılaşmaları ile finalistler belirlendi. Pazar günü gerçekleşen heyecanlı Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile Noyanlar Cup tamamlandı.

KKTF Plaj Tenisi-2 NOYANLAR CUP kategorilerindeki oluşan sıralamalar şöyle;

ÇİFT KADINLAR

1.si Nadir Çınarlılı – Melis Mevlit

2.si Melin Önkaya - Saadet Aktuğlu

ÇİFT ERKEKLER

1.si Barış Örek – Mustafa Zorba

2.si Mehmet Sonat – Yarkın Kuloğlu

KARIŞIK ÇİFTLER

1.si Yarkın Kuloğlu - Melin Önkaya

2.si Barış Örek – Rahme Veziroğlu

LİSANSSIZ YENİ BAŞLAYANLAR

1.si Aras Çelik –Eda Şevket

2.si Umut Sözüöz – Çağıl Şentip

KKTF PLAJ TENİSİ 2 NOYANAR CUP FAIR PLAY ÖDÜLÜ

Andreas Artemıou