Off-Road’ta yarış ertelendi

Kyrenia Offroad Derneğinin 2019 sezonu ilk yarışı yarın Alayköy Akdağ bölgesinde yapılacaktı. Yaklaşık 7 kilometrelik etabın 3 kez geçilmesiyle yapılması planlanan Offroad Ralli Sprint yarışı yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi.

Bölgede kısa sürede yağan yoğun yağmur, etabın kaygan ve tehlikeli hale gelmesini sağladı. KYOFF Yönetim Kurulu yarış öncesi toplanarak yarışın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Yönetim kurulundan yapılan açıklama şu şekilde; “KYOFF, 23 Şubat Cumartesi günü yapmayı planladığı Offroad Ralli Sprint organizasyonunu yağmur dolayısıyla ertelemiştir. Etabın dağlık ve kaygan zemini yarış içinde kazaya sebep yaratacağından ve acil durumlarda yardım ekibine de ulaşım sıkıntısı yaratacağından yönetim kurulu son gün yarışı ertelemek zorunda kalmıştır. Yönetim, ertelenen yarışın yeni tarihini en kısa zamanda açıklayacaktır. Saygılarımızı sunarız.”