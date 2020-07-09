Ofroad derneği’nden anlamlı etkinlik

Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği geçtiğimiz gün Mağusa Gülseren Gazinosu yanındaki halk plajında temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Doğacı Offroad Derneği sporcu ve aileleriyle birlikte yaklaşık 3 saat süren tamizlik etkinliğinde plaj tamamen temizlenirken çıkan çöpler de araçlara takılan trolilerle taşınarak çözlüğe bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Offroad Doğacı Ofroad Derneği yaptıkları açıklamada isimlerine yakışır bir şekilde doğayı koruma adına sürekli bu tür etkinliklere imza attıklarını ve çevreyi koruma adına etkinliklerin devam edeceğini belirttiler.