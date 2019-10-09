Okçular Ankara’da yarışacak

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından oluşturulan Veteran Milli takımı Veteranlar Yarışması için Ankara’ya gidecek.

8- 20 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye Okçuluk Federasyonu Ankara il temsilciliği tarafından düzenlenecek olan, illerarası Veteranlar Okçuluk yarışmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Veteranlar Milli takımı olarak belirtilen 40 yaş ve üzeri 6 sporcumuzla katılarak ülkemizi temsil edecek.

Yarışmaya katılacak olanların listesi şöyle;

Ferdi ÇİFTÇİ MAKARALI YAY 40 + yaş

YILMAZ KUTLUHAN MAKARALI YAY 40 + yaş

MUHARREM KURAL OLİMPİK YAY 40 + yaş

HACI ABUZER EKBİÇ OLİMPİK YAY 40 + yaş

FATMA YASEMİN KUTLUHAN OLİMPİK YAY 40 + yaş

GÜLHANIM ÇAKAL OLİMPİK YAY 50 + yaş